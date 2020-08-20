Анадырь, , 09:01 — REGNUM В 2020 году образовательные учреждения Чукотки в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» получат новое оборудование, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе окружного правительства.

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По проекту «Цифровая образовательная среда» до начала учебного года в 41 школу и четыре техникума региона поступят 1916 единиц техники: ноутбуки для преподавателей и мобильных классов, многофункциональные устройства, интерактивные комплексы и планшеты.

Новое цифровое оборудование позволит усовершенствовать образовательный процесс и внедрить в него цифровые технологии, используя их на уроках и внеурочной деятельности. В сельских школах станут доступны технологии виртуальной и дополненной реальности и другие современные технологии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в 2020 году подключат к скоростному интернету 1045 школ.