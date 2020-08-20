Кито, , 08:46 — REGNUM Значения 104 475 достигло общее число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Эквадоре. Об этом сообщается на странице в Twitter минздрава страны.

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При этом 73 616 пациентов уже выздоровели. За сутки в Эквадоре подтвердили еще 1534 факта инфицирования SARS-CoV-2 и 41 летальный исход от заболевания COVID-19.

Всего в стране от осложнений при коронавирусной инфекции скончалось 6146 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа власти Эквадора объявили об открытии 40 пляжей, доступ на которые был ограничен в течение пяти месяцев из-за пандемии.

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