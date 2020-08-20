Москва, , 08:45 — REGNUM Черногория, Молдавия, Армения, Турция и Белоруссия стали самыми популярными зарубежными направлениями на осень для российских туристов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Туту.ру».

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Так, по итогам последних двух недель самыми востребованными оказались билеты Москва — Тиват, несмотря на то что прямые рейсы в Черногорию закрыты.

Также популярными у российских туристов оказались направления в столицу Армении Ереван и Белоруссии Минск, в которые также закрыты прямые перелеты.

Уточняется, что приобретая билеты по закрытым сейчас направлениям, туристы могут остаться как без перелета, так и без денег, в случае если сообщение не откроется до конца года.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия в конце марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Такое решение было принято на фоне пандемии коронавирусной инфекции. В начале июля 2020 года оперативный штаб по борьбе с коронавирусом одобрил открытие международного авиасообщения.

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