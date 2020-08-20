Нур-Султан, , 08:41 — REGNUM Землетрясение магнитудой 3,9 зафиксировано на границе Казахстана и Китая в 707 км к северо-востоку от Алма-Аты. Об этом 20 августа сообщили в ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция».

Подземные толчки зафиксированы 20 августа в 6:32 (3:32 мск). Глубина залегания землетрясения — 10 км. По данным Алтая-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, магнитуда подземных толчков составила 4,4.

Напомним, 16 августа в 237 км к юго-востоку от Алма-Аты на территории Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,2. Сведений об ощутимости не поступало.