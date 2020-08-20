Горно-Алтайск, , 08:41 — REGNUM Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №6 им. И. З. Шуклина г. Горно-Алтайска» (Республика Алтай) готов к работе в новых условиях и к соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 20 августа в образовательном учреждении.

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»Мы знакомы со всеми рекомендациями Роспотребнадзора и готовы к работе», — рассказали в лицее, добавив, что всё необходимое, в том числе термометры, было закуплено ещё к государственной итоговой аттестации.

Комната для изоляции детей с признаками ОРВИ в лицее оборудована.

«До родителей учеников доводится вся интересующая их информация», — резюмировали в образовательном учреждении.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за угрозы распространения коронавируса новый учебный год в регионах РФ начнётся очно, но по новым правилам. Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы образовательных организаций в новом учебном году.

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