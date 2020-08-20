Париж, , 08:39 — REGNUM Согласно опросу института общественного мнения Франции, подавляющее большинство жителей страны чувствительно относятся к благополучию животных, сообщает Le Figaro.

Так, более двух третей опрошенных жителей Франции проявляют чувствительность к благополучию животных.

По данным исследования, 73% опрошенных высказались за запрет проведения испытаний на животных в течение 10 лет. 72% придерживаются запрета на продажу домашних животных через объявления, социальные сети и зоомагазины.

В ходе опроса выяснилось, что 90% из более чем тысячи опрошенных выступают за то, чтобы животные на фермах могли находится на улице. 86% также хотят, чтобы животных, предназначенных для убоя, оглушали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее федерация конного спорта Франции объявила, что принимает меры по борьбе с жестоким обращением с лошадьми, которые были убиты или искалечены в последние месяцы.

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