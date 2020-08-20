Южноуральск, Челябинская область, , 08:37 — REGNUM В Южноуральске Челябинской области несколько дней устраняют последствия обрушения канализационного коллектора. Об этом пишут СМИ.

По данным издания «Первый областной», режим ЧС действует уже более двух дней. Через это сооружение проходят канализационные стоки сразу трёх микрорайонов города, а также нескольких школ, детских садов и поликлиник. Без водоотведения могут остаться десять тысяч человек.

На помощь вызваны специалисты из Екатеринбурга. Ситуация осложняется тем, что коллектор находится на глубине семь метров. Более того, он расположен под недавно отремонтированной городской площадью. Добавим, он был создан в 1950-е годы и уже выработал весь свой ресурс.