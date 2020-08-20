Ульяновск, 20 августа 2020, 08:37 — REGNUM В больницы Ульяновской области будут переданы ещё десятки аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), поступившие с завода из Челябинской области. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.
Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»
В регион поступил 51 аппарат ИВЛ, изготовленный на Уральском приборостроительном заводе. На эти цели было направлено более 56,6 млн рублей.
Временный инфекционный госпиталь начал работать 8 апреля и рассчитан на 415 пациентов. Сейчас здесь проходят лечение 339 человек, в том числе у 148 подтверждён COVID-19, 14 больных находятся в отделениях анестезиологии и реанимации, из них двое на аппаратах ИВЛ.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области лабораторно подтверждено 11 124 случаев заражения коронавирусом, под медицинским наблюдением остаются 2932 человека. По данным на 19 августа, выздоровели 7880 человек, то есть почти 71,5% от общего числа подтверждённых случаев заражения. Умерли 73 пациента с COVID-19.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области проведено 205 тыс. тестов на коронавирус