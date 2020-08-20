Ульяновск, , 08:37 — REGNUM В больницы Ульяновской области будут переданы ещё десятки аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), поступившие с завода из Челябинской области. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

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В регион поступил 51 аппарат ИВЛ, изготовленный на Уральском приборостроительном заводе. На эти цели было направлено более 56,6 млн рублей.

«С их помощью пациенту обеспечивается кислородотерапия, которая полностью берет на себя функцию дыхания в состоянии средней и средне-тяжелой степени тяжести. Всё медоборудование в ближайшее время будет распределено в реанимационные отделения больницы», — говорят в Центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска, где развернут госпиталь для лечения пациентов с СOVID-19.

Временный инфекционный госпиталь начал работать 8 апреля и рассчитан на 415 пациентов. Сейчас здесь проходят лечение 339 человек, в том числе у 148 подтверждён COVID-19, 14 больных находятся в отделениях анестезиологии и реанимации, из них двое на аппаратах ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области лабораторно подтверждено 11 124 случаев заражения коронавирусом, под медицинским наблюдением остаются 2932 человека. По данным на 19 августа, выздоровели 7880 человек, то есть почти 71,5% от общего числа подтверждённых случаев заражения. Умерли 73 пациента с COVID-19.

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