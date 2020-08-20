Москва, , 08:34 — REGNUM В Москве с 20 августа стартовало массовое тестирование на коронавирус всех сотрудников образовательных учреждений — учителей, работников пищеблока, уборщиц, охранников и т. д, сообщается на портал мэра столицы.

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Обязательное тестирование всех сотрудников школ на коронавирусную инфекцию будет проведено до начала учебного года (до 1 сентября). Отмечается, что тестирование бесплатное.

Всего планируется проверить на коронавирус около 180 тыс. человек. Тестирование будет проведено методом иммуноферментного анализа. Сотрудников с положительным результатом не допустят к работе.

Как сообщало ИА REGNUM, в России число лабораторий для тестирования на новую коронавирусную инфекцию достигло 761.

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