Сухум, , 08:33 — REGNUM 19 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 19 августа. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 163 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 19 из них, — сообщили в штабе. — Двое (дети) выписаны».

Всего, по данным штаба, в Гудаутской ЦРБ находится 22 пациента, из них COVID-19 подтвержден у 19. Один — в тяжелом состоянии.

Общее количество выявленных носителей коронавируса в стране — 221. Из них 80 победили инфекцию, а три пациента с COVID-19 умерли.

Стоит отметить, что в Абхазии самое большое количество выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за сутки было 14 августа. Тогда диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 26 человек.

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