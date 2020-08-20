Магадан, Магаданская область, , 08:35 — REGNUM В Магаданской области продолжается приёмка образовательных учреждений к новому учебному году. Всего комиссии проверят 146 образовательных организаций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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По информации министерства образования Колымы, комиссии уже приняли 129 образовательных организаций, три организации управления по делам молодёжи мэрии Магадана, две организации спорта и восемь учреждений культуры.

Капитальные ремонты сделали в десяти школах и детских садах в Магадане, Хасынском, Ягоднинском, Омсукчанском и Среднеканском округах.

На подготовку образовательных учреждений к учебному год выделено 300 млн рублей. Губернатор Сергей Носов сказал, что учебный год начнётся в традиционной форме с учётом эпидобстановки по коронавирусу. Решается вопрос и с торжественными линейками 1 сентября.

Министерство образования Колымы занимается обеспечением бесконтактными термометрами, диспенсерами для рук и исполнениями других рекомендаций Роспотребнадзора.

В школах за каждым классом закрепят отдельные кабинеты, а учеников рассадят на 1,5 метра друг от друга.

Как сообщало ИА REGNUM, в Анадыре на Чукотке пока не определились с форматом проведения торжественных линеек, а учебный год намерены начать традиционно, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.