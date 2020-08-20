Оренбург, , 08:29 — REGNUM В Оренбургском заповеднике в конце лета распустился весенний первоцвет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ФГБУ «Заповедники Оренбуржья». Подснежник, цветущий в апреле-мае, когда еще не сошел последний снег, удивил своими августовскими распустившимися бутонами специалистов заповедника.

«Времена года словно смешали свои краски. Заповедная природа не перестает нас удивлять, подкидывая такие чудесные сюрпризы. Удивительно, что в конце лета мы можем любоваться и наслаждаться ароматом распустившегося оренбургского подснежника», — отметила младший научный сотрудник ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» Любовь Линерова.

По ее словам, повторному цветению подснежника могли способствовать состав почвы и особенный микроклимат в лощине урочища Южный Кармен на участке «Буртинская степь»: отсутствие знойного солнца и иссушающих ветров.