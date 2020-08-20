Ульяновск, , 08:26 — REGNUM В Ульяновской области коронавирус заподозрили ещё у 99 человек. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора.

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По информации на вечер 20 августа, в регионе лабораторно подтверждено 11 124 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 99. В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 2932 человека.

Всего в Ульяновской области с начала пандемии обследованы более 192,2 тыс. человек, проведено 205,2 тыс. лабораторных исследования на наличие новой коронавирусной инфекции.

В министерстве здравоохранения региона отмечают, что с Уральского приборостроительного завода в Ульяновскую область поступил 51 аппарат ИВЛ на общую сумму более 56,6 млн рублей.

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