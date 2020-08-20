Курган, , 08:23 — REGNUM Учебный год в Курганском госуниверситете (КГУ) начнётся 1 сентября в смешанном формате в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Часть занятий, с количеством присутствующих не более 35 человек, будет проходить очно — в аудиториях и лабораториях. Потоковые лекции и занятия, где число студентов превышает 35, будут проходить в онлайн-формате на платформе Microsoft Teams. Также будут проводиться видеолекции преподавателей КГУ, онлайн-консультации и так далее.

Иностранные студенты смогут приступить к очным занятиям после того, как проведут 14 дней на карантине — отсчёт ведётся со дня прибытия в регион. Для иностранных студентов, которые не смогут прибыть к началу учебного года, будет организовано дистанционное обучение.

Студентов обязывают в вузе соблюдать масочный режим. Во всех корпусах будут работать посты термометрии.