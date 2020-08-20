Иркутск, , 08:23 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 20 августа, оперативный региональный штаб, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 15 981 человек, причём 101 добавился только за последние сутки.

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К счастью, обошлось без новых летальных случаев. Общее число погибших с коронавирусом составляет по-прежнему 258 человек.

В инфекционных отделениях стационаров лечатся 735 пациентов, из них 37 человек болеют тяжело. Выздоровели 13 331 человек.

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