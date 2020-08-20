Буэнос-Айрес, , 08:21 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Аргентине достигло 312 659, включая 6693 факта, которые были подтверждены за минувшие сутки. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.

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Кроме того, за 24 часа в республике выявлено 282 летальных исхода от осложнений при заболевании COVID-19. За весь период пандемии по этой причине в Аргентине умерло 6330 пациентов.

Также в стране от коронавирусной инфекции излечились 228 725 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа аргентинский президент Альберто Фернандес заявил, Аргентина и Мексика планируют запустить производство вакцины от коронавируса, которая разработана Оксфордским университетом и англо-шведской компанией AstraZeneca.

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