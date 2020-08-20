Пермь, , 08:13 — REGNUM Пермская государственная художественная галерея сейчас имеет возможность демонстрации менее 1,5% имеющейся коллекции. Реставрации требуют 40% экспонатов. Об этом сообщила заместитель директора Пермской государственной художественной галереи по научной работе Ольга Старцева на заседании правительства, посвященного теме развития музеев.

«Это не руины, их можно показывать и так, но ни один музей не допустит в экспозицию предмет, не прошедший реставрационную подготовку. С 2020 по 2023 год планируем восстановить около 1 тыс. вещей из коллекции галереи. Все они будут включены в новую экспозицию. Сейчас мы имеем возможность показать меньше 1,5% нашей коллекции», — сказала она.

Напомним, 17 августа Дмитрий Махонин попросил у Владимира Путина содействия по строительству нового здания для галереи. Сейчас музей находится в здании Спасо-Преображенского собора. С момента открытия галереи в 1932 году объемы коллекции увеличились более чем в 25 раз, а выставочные площади остались прежними.

По словам министра культуры Пермского края Вячеслава Торчинского, технологически учреждение готово к переезду. Важной частью является реставрация художественных произведений, а также сверка коллекций, маркировка произведений радиочастотными метками.

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