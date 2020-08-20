Челябинск, , 08:11 — REGNUM В Челябинске на звание «Почётный гражданин города» претендуют два кандидата. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

Вопрос рассмотрела комиссия думы по местному самоуправлению. Ходатайства ранее поступили по четырём кандидатам. Из них двое одобрены главой города Натальей Котовой.

Среди них бывший глава областного ГУВД Юрий Луконин и народный художник России Вардкес Авакян. Заседание думы, на котором депутаты определятся с тем, кому быть почётным гражданином, пройдёт 25 августа.