Вашингтон, , 08:19 — REGNUM Интернет-пользователи из разных стран сообщают о произошедших 20 августа сбоях в работе электронной почты Gmail. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

Большая часть жалоб пользователей, около 40%, связана с невозможностью войти в аккаунт, около 34% жалоб связана со сложностью при получении писем, ещё 25% пользователей сообщают о проблемах при прикреплении к письму файла.

Отмечается, что наибольшее число жалоб поступает от пользователей из США, Японии и Австралии.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа интернет-пользователи из разных стран, включая Россию, отметили сбои в работе социальной сети Facebook.

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