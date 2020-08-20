Самара, , 08:19 — REGNUM Муниципальные учреждения дошкольного образования в Самаре возобновят деятельность в штатном режиме с 24 августа. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба городского департамента образования.

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По сообщению пресс-службы ведомства, в детских садах будут соблюдаться все необходимые санитарные требования к содержанию и организации работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Отмечается, что дата следующей волны распределения в детские сады пока не определена.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с 10 августа в Самарской области были отменены разновозрастные группы. Поэтому дети посещают группы в соответствии со свои возрастом.

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