Самара, 20 августа 2020, 08:19 — REGNUM Муниципальные учреждения дошкольного образования в Самаре возобновят деятельность в штатном режиме с 24 августа. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба городского департамента образования.
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По сообщению пресс-службы ведомства, в детских садах будут соблюдаться все необходимые санитарные требования к содержанию и организации работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Отмечается, что дата следующей волны распределения в детские сады пока не определена.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с 10 августа в Самарской области были отменены разновозрастные группы. Поэтому дети посещают группы в соответствии со свои возрастом.
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