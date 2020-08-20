Улан-Удэ, , 08:08 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ на улицы вышли водители общественного транспорта, ездившие по маршруту №97. Ранее они остались без работы после того, как контракт на перевозку пассажиров выиграла другая компания.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, накануне мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил профильному комитету взять ситуацию под контроль. Он призвал задействовать оставшихся без работы водителей в общественных перевозках, а также жёстко проверять соблюдение необходимого интервала новым перевозчиком.

Однако сегодня, 20 августа, водители вновь вышли на центральную площадь города, заняв автобусами почти всю парковку. По данным «Байкал-Daily», они возмущены, что им до сих пор не дали работу. По их словам, рассматривался вопрос о переброске их на маршрут №92.

«Но так как они, во-первых, не зовут на встречу, во-вторых, этот маршрут стали «накатывать» — машины вышли на маршрут, хотя этот маршрут был закрыт. Ну, зимой они ездили, а с весны их вообще не было. Тем самым они хотят сказать, что 92-й маршрут занят», — передаёт портал слова одного из протестующих.

Как отмечается, водители намерены при необходимости остаться на площади на ночь, «пока не услышат».