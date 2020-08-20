Анадырь, , 08:21 — REGNUM В Анадыре на Чукотке пока не определились с форматом проведения торжественных линеек, а учебный год намерены начать традиционно, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Следите за развитием событий в трансляциях: «К чему готовятся школы: новые правила Роспотребнадзора — все новости», «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

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18 августа в Анадыре завершилась проверка готовности школ и детских садов, а также учреждений дополнительного образования.

Проверены две городские школы, пять учреждений дошкольного образования, Детская школа искусств и Дворец детского и юношеского творчества.

Внимание в ходе приёмки уделялось вопросам антитеррористической и пожарной безопасности, проверке систем отопления, благоустройству прилегающих территорий и спортивных площадок, наличию необходимой материально-технической базы, а также безопасному пребыванию детей в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Особенностью этого года стало пристальное внимание к соблюдению санитарных требований — оснащенность учреждений бесконтактными термометрами, рециркуляторами, санитайзерами для обработки рук, а также наличию плана профилактических мероприятий.

«Все образовательные учреждения Анадыря по этим параметрам готовы к приёму детей», — заверили в мэрии.

При организации учебного процесса будут соблюдены санитарно-эпидемиологические требования и минимизированы пересечения учеников.

«Каждый класс будет учиться в закрепленном за ним кабинете. Переходить в другие кабинеты дети будут только на такие предметы, как технология, физика и химия. Также будет распланировано время прихода детей в школу, будем проводить ежедневные санитарные обработки. Питания в школах также будет организовано в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, там уже установлены дозаторы с антисептиками для дезинфекции рук. Работники пищеблока в обязательном порядке будут работать в перчатках и масках, которые меняются каждые 2−3 часа. Столы расставят так, что в столовой будут одновременно питаться уменьшенное количество классов, за счёт организации питания в разное время, будет соблюдено и расстояние в 1,5 метра. Детские сады будут работать в обычном режиме, но с групповой изоляцией», — рассказала начальник управления по социальной политике мэрии Елена Мартынюк.

Так как на Чукотке режим повышенной готовности продлён до 31 августа, с форматом торжественных линеек ещё не определились.

Как сообщало ИА REGNUM, вопросы подготовки школ Якутии к новому учебному году обсудили на совещании под председательством и. о. премьера Андрея Тарасенко. Нерешёнными пока остаются вопросы профилактики коронавируса.