Петропавловск-Камчатский, , 07:40 — REGNUM В сентябре на Камчатке стартует вакцинация населения от гриппа. Уже с 25 августа, когда поликлиники возобновят работу в штатном режиме, начнётся информирование жителей о прививочной кампании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом минздраве.

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«В этом году нам предстоит привить от гриппа несколько большее количество населения, чем это было в предыдущие годы», — сказала врио министра здравоохранения Камчатского края Елена Сорокина.

На Камчатке в этом году планируют привить от гриппа 50% населения — 108 тыс. взрослых и 49 тыс. детей.

Прежде всего вакцинацию пройдут медработники, педагоги, работники торговли, пожилые люди.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве в этом году планируется за счёт федеральных средств привить от гриппа не менее 60% местных жителей.