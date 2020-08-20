Бугуруслан, Оренбургская область, , 07:40 — REGNUM В Бугурусланском районе Оренбургской области полиция задержала группу браконьеров. Трое мужчин подозреваются в незаконном отстреле двух оленей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства нелегальная охота прошла в лесу недалеко от села Кирюшкино. При задержании у охотников изъяли охотничье ружье, патроны, мясо, нож и другие вещественные доказательства.

Ущерб, нанесенный охотхозяйству, оценивается в 700 тыс. рублей. По факту нелегальной охоты возбуждено уголовное дело.