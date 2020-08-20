Челябинск, , 07:32 — REGNUM В Челябинске сотрудники ФСБ уничтожили около 20 кг. наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления данного ведомства.

Их сожгли в печах Челябинского металлургического комбината. Ранее этот «товар» был вещественным доказательством по разным уголовным делам, которые были в производстве ФСБ. Также вещдоком являлась химическая лаборатория по выпуску наркотиков.

Всего за эти наркотики были осуждены восемь человек, в том числе гражданин Казахстана. Приговоры уже вступили в законную силу.