Мехико, , 07:31 — REGNUM За последние сутки в Мексике было зафиксировано 5792 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а за весь период пандемии — 537 031, сообщил замминистра здравоохранения республики Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети Twitter.

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При этом с начала наблюдений в стране от COVID-19 излечилось 367 537 человек и скончался 58 481 больной. За истекшие 24 часа от осложнений при этом заболевании в Мексике умерло 707 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа мексиканский министр иностранных дел Марсело Эбрард написал в Twitter, что у Мексики вызывает интерес российская вакцина от коронавируса, получившая название «Спутник V».

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