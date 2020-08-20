Москва, , 07:25 — REGNUM Автомобилисты в России в большинстве случаев (59%) не готовы отказаться от бензина и перевести машину на газ, говорится в результатах исследования аналитического центра НАФИ.

В качестве основной причины своего нежелания они назвали неуверенность в безопасности газового топлива — так ответили 36% респондентов из числа тех, кто знал о возможности перейти на газ, то есть из 96% всех опрошенных.

Кроме того, автовладельцы в ходе опроса указывали на небезопасность газового оборудования, нежелание занимать пространство багажника газовым баллоном и боязнь порчи автомобиля. При этом большинство опрошенных (86%) понимали, что расходы на топливо при переводе автомобиля на газ снизятся.

Опрос проводился в июле 2020 года. В нём приняли участие 1,5 тыс. российских автомобилистов старше 18 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В России заработала госпрограмма льготного перевода машины на газ