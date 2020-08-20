Кемерово, , 07:25 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 20 августа, за прошедшие сутки выявлено 93 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилёв. Live».

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«Скончались два пациента: у мужчины 1955 года рождения из Новокузнецка на фоне коронавируса развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, у мужчины 1940 года рождения из Кемерова двусторонняя полисегментарная пневмония протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы», — уточняется в официальном сообщении.

За это же время 76 пациентов выписаны. За всё время выздоровели 3748 человек.

В инфекционных больницах находится 1701 пациент коронавирусом.