Илекский район, , 07:19 — REGNUM Привольненская средняя общеобразовательная школа Илекского района Оренбургской области 1 сентября начнёт новый учебный год в очном формате. Директор учреждения Зульфия Ягофарова в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, отметила, что работать придется с учетом сложившейся эпидситуации.

Дежурный сотрудник школы Зульфия Ягофарова

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«О всех рекомендациях и требованиях Роспотребнадзора мы знаем. Постараемся все выполнить. Единственная загвоздка — в приобретении достаточного количества антисептиков, масок и перчаток для обслуживающего персонала», — сказала руководитель сельской школы.

Она отметила, что школа до 1 сентября приобретет рециркуляторы и антисептики. Из районного бюджета выделяют 25 тысяч рублей на рецикуляторы и 20 тыс. на антисептики. Но по сути, это сэкономленные средства самой школы, пояснила Зульфия Ягофарова.

Директор призналась, что изучила уже цены на оборудование. В зависимости от площади помещения цены варьируются от 8 до 20 тыс. рублей. Руководство надеется оснастить школу двумя рециркуляторами.

По словам Зульфии Ягофаровой, учебный процесс будет проходить в соответствии с требованиями. Привольненская школа небольшая — всего 128 человек. Каждый класс будет заниматься в своем кабинете. Если запланирована лабораторная работа, например, по химии, то класс занимает кабинет на весь день, все уроки проходят в одном помещении. Такая же схема будет применяться и для лабораторных работ по физике.

«Небольшая загруженность школы учениками позволяет нам работать по такому графику», — подчеркнула глава образовательного учреждения и добавила, что после каждого класса кабинеты будут подвергать дезинфекции.

Школьники продолжат учится в первую смену. Утром дежурный сотрудник будет измерять детям температуру. Летом за счет районного бюджета приобретены два бесконтактных термометра.

Напомним, Оренбургская область находится на первом этапе коронавирусного режима. Он действует с 1 апреля.