Якутск, , 07:31 — REGNUM Вопросы подготовки школ Якутии к новому учебному году обсудили на совещании под председательством и.о. премьера Андрея Тарасенко. Нерешёнными пока остаются вопросы профилактики коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Тарасенко отметил, что учебный год должен начаться без трудностей у преподавателей, родителей и тем более у детей. Нельзя игнорировать в условиях пандемии коронавируса и такие важные вопросы, как пожарная безопасность, подготовка к отопительному сезону, комплектация школ учителями и организация питания детей.

«Нерешёнными остаются вопросы именно профилактики коронавируса. Необходимо доработать схему распределения потоков детей и предоставить её, прежде всего, родителям и школьникам, чтобы каждый понимал алгоритм перемещения и действий», — обращаясь к директорам школ, сказал Андрей Тарасенко.

Средства на закупку рециркуляторов для обеззараживания воздуха возместят из бюджета Якутии по факту их приобретения.

Министр образования и науки республики Михаил Сивцев добавил, что предлагаемые модели учебного процесса носят рекомендательный характер и каждая школа вправе самостоятельно выбирать, как его организовывать.

«Где санитарно-эпидемиологическая ситуация позволяет, возможна традиционная форма обучения», — добавил Сивцев.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко рекомендовал не нагружать с первых дней учеников в школах.