Пермь, , 07:12 — REGNUM В Пермском крае 1 сентября 875 средних общеобразовательных учреждений (это 2,3 тыс. зданий) откроют свои двери для более 550 тыс. учеников. На заседании правительства обсуждалась их предварительная готовность к началу нового учебного года, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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»До 1 сентября остается совсем немного времени. Особое внимание надо уделять безопасности ребят, которые будут ходить в школу», — отметил врио губернатора Дмитрий Махонин.

Сейчас особое внимание уделяется санитарно-эпидемиологической безопасности школьников и студентов в условиях угрозы распространения COVID-19. Установлены дозаторы с антисептическим средством для обработки рук, есть запас дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты для персонала пищеблоков. Перед 1 сентября помещения подвергнут генеральной уборке с дезинфекцией, проведут очистку вентиляционных систем в зданиях.

Для детей предусмотрен утренний фильтр. При выявлении признаков заболевания школьников будут изолировать в медкабинете с предупреждением родителей. Перемещение учеников по помещениям ограничат, за исключением специализированных кабинетов, лабораторий и спортзалов. Всё это делается для максимального сокращения контактов ребят из параллельных классов и групп.