Богота, , 07:09 — REGNUM 502 178 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подтверждено на территории Колумбии, в том числе за последние сутки — 13 056. Об этом сообщается на странице в Twitter колумбийского минздрава.

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Также за истекшие 24 часа в стране было зарегистрировано 360 летальных исходов при COVID-19. Всего с начала пандемии в стране от осложнений, связанных с этим заболеванием, погибли 15 979 пациентов. Еще 326 298 человек выздоровели и выписаны из больниц или завершили период домашней изоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире за сутки зафиксирован 213 391 факт инфицирования коронавирусом.

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