Пермь, , 07:06 — REGNUM В Пермском крае с 22 августа отменяют региональные выплаты медикам, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусом или заболевшими COVID-19, сообщают СМИ.

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В краевом минздраве объяснили такое решение стабилизацией эпидситуации, в регионе снимаются постепенно все ограничения. Федеральные же выплаты будут по-прежнему действовать.

Добавим, что выплаты местного характера с апреля полагаются работникам скорой помощи, поликлиник или непрофильных стационаров, которые контактируют с пациентами с коронависной инфекцией или носителями SARS-CoV-2. Размер выплат составляет от 20 до 100% от ежемесячного дохода за девять месяцев 2019 года.

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