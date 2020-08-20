Абакан, , 07:03 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 19 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 20 августа в правительстве региона.

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Всего в Хакасии на сегодняшний день коронавирус выявлен у 3214 человек. Выздоровели 2950 человек, в том числе 38 — за прошедшие сутки.

Получают лечение 229 человек, в том числе два пациента на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике за все время умерли 35 пациентов с коронавирусом.

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