Горно-Алтайск, , 06:52 — REGNUM 23 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Республике Алтай. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, носители выявлены на территории шести муниципальных образований, в том числе в Горно-Алтайске.

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"Коронавирус подтвердился у 10 жителей Майминского района, в том числе у двух детей; у четырёх жителей города Горно-Алтайска, в том числе у двух детей; у четырёх жителей Кош-Агачского района, в том числе у одного ребёнка; у трёх жителей Чемальского района, в том числе у одного ребёнка; у жительницы Усть-Канского района и у ребёнка в Турочакском районе», — отметили в штабе.

Тем временем за сутки выписаны из больниц с выздоровлением 35 пациентов. Таким образом, всего к настоящему времени выздоровели 1678 человек. Под медицинским наблюдением находятся 456 человек.

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