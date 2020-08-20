Вашингтон, , 06:43 — REGNUM Почти 1 500 человек было арестовано в США с начала июля в ходе операции по борьбе с преступностью, получившей название Legend, заявил американский министр юстиции Уильям Барр в ходе выступления в Канзас-Сити, 19 августа передает телеканал ABC News.

Операция охватила восемь американских городов: Канзас-Сити, Сент-Луис, Чикаго, Детройт, Милуоки, Альбукерке, Кливленд, и Мемфисе.

Министр отметил, что среди арестованных много лиц, обвиняемых в тяжких преступлениях. Так, под арестом находятся 90 подозреваемых в убийствах. По словам Барра, во множестве городов эта операция только началась.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа Мемфис и Сент-Луис были включены в перечень городов, где проводится операция Legend.

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