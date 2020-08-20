Нур-Султан, , 06:39 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане за сутки увеличилось на 244, всего подтверждено 103,8 тыс. случаев заражения, говорится в материалах министерства здравоохранения республики.

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«Зарегистрированы 244 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них носителей с симптомами — 134, бессимптомных носителей — 110. Всего в стране подтверждены 103 815 случаев», — сообщили в ведомстве.

С начала эпидемии в Казахстане выздоровели 86 450 человек.

Ранее глава минздрава Казахстана Алексей Цой сообщил, что его ведомство готовится к новой волне коронавируса в осенне-зимний период.

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