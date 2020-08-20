Владивосток, , 07:04 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко рекомендовал не нагружать с первых дней учеников в школах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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«Мы готовимся к началу учебного года, и нам важно не допустить его срыва. Важно, чтобы главы муниципалитетов ещё раз проанализировали готовность школ к началу учебного года с точки зрения соблюдения санитарных требований», — сказал приморский глава.

При этом Кожемяко рекомендовал начинать учёбу постепенно, не подвергая школьников излишнему стрессу.

«С учетом того, что наши дети находились на каникулах, не надо перегружать их сразу. Начинайте по 2−3 урока в день, постепенно наращивая учебную программу», — добавил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, все учащиеся итальянских школ старше шести лет должны будут находиться на занятиях в медицинских масках, такое решение было принято на заседании профильного технического комитета.