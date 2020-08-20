Кызыл, , 05:58 — REGNUM В министерстве образования и науки Тувы 19 августа были заключены трёхсторонние соглашение между главой ведомства, участниками программы «Земский учитель» и директорами школ, куда они направятся работать. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Всего победителями по программе стали 23 педагога. В основном это учителя русского языка и литературы, английского языка, начальных классов, математики и других.

«Участниками программы являются учителя, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, отвечающие квалификационным требованиям и профессиональным стандартам», — отметили в правительстве.

В список сельских школ вошли учебные заведения, где есть вакансия учителя с нагрузкой не менее 18 часов. Согласившиеся работать там учителя получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в школах сёл и малых городов республики открыто 171 вакантное место. Наибольшая нехватка учителей ощущается в Дзун-Хемчикском районе. Больше всего требуется преподавателей иностранных языков, математики, русского языка и литературы, а также начальных классов.

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