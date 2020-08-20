Баргузинский район, Бурятия, , 05:47 — REGNUM На большей части рек и озёр Бурятии наблюдается снижение уровня воды. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, незначительно растёт уровень лишь в реке Баргузин, при этом угрозы подтопления поселений нет.

Тем не менее спасатели продолжают контролировать ситуацию на реках Чикой и Селенга. Уровень воды в этих реках снижается на 3−6 см ежедневно.

«По данным Бурятского ЦГМС, понижение уровня на этих реках в ближайшие сутки продолжится. А вот на реке Баргузин, напротив, наблюдается повышение уровня до 3 см за день, в ближайшие сутки повышение уровня замедлится», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне вышедшая из берегов река подтопила низменный участок региональной трассы Улан-Удэ — Курумкан — Новый Уоян в Баргузинском районе.

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