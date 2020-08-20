Улан-Удэ, 20 августа 2020, 05:41 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, общее число подтверждённых случаев достигло 4769.
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«Всего по состоянию на 08.00 час.
16 тяжёлых пациентов остаются в реанимации, семеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Под наблюдением медиков находятся более 1 тыс. человек. Ранее в республике скончались 47 пациентов с COVID-19.
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