Москва, , 05:31 — REGNUM Увеличить до двух лет срок хранения замороженной скумбрии и сардины согласились в Федеральном агентстве России по рыболовству. Об этом 20 августа сообщает РБК.

В ведомстве поддержали предложение Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) об изменении стандартов, которые регулируют производство мороженой рыбы.

«Предложения рыбаков будут нами поддержаны, тем более что в мировой практике срок хранения рыбной продукции отсчитывается с момента переработки, а срок хранения замороженной рыбы составляет два года», — объяснил источник в Росрыболовстве.

Отмечается, что срок хранения рыбы, а также требования прописаны в ГОСТе 32 366−2013 «Рыба мороженая. Технические условия». И рыбаки, и чиновники признают, что документы «несколько не соответствуют» положению дел в области рыбопереработки, а потому могут быть изменены.

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