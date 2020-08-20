Вашингтон, , 05:15 — REGNUM В новом трейлере New Xbox Experience компания Microsoft продемонстрировала панель управления Xbox Series X. Ролик был опубликован 19 августа на YouTube-канале Xbox.

Стоит отметить, что панель консоли нового поколения не сильно отличается от таковой у Xbox One. Главным отличием является динамический фон с анимированными «обоями».

В ролике сотрудники Xbox также рассказали о новых функциях Series X, таких, как ускорение загрузки на 15% и взаимодействии со смартфонами геймеров, которое позволит геймерам обмениваться друг с другом сриншотами, видеозаписями геймплея (игрового процесса) и общаться в чатах.

Ранее Microsoft сообщила, что Xbox Series X поступит в продажу в ноябре 2020 года. Участники киберспортивного мероприятия Xperion, состоявшегося в Германии, 17 августа 2020 года выложили в сеть фотографии одного из реальных прототипов Xbox Series X, который показали организаторы турнира.

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