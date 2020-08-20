Благовещенск, , 05:11 — REGNUM В Амурской области из проведённых за последние сутки 1666 тестов на коронавирус инфицирование подтвердилось у 20 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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За весь период наблюдений в области выявили 3118 случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число носителей SARS-CoV-2 зарегистрировано в столице региона Благовещенске — 1385 человек.

Полностью излечились 2115 пациентов с коронавирусом, 48 человек умерли.

Под медицинским наблюдением находятся 646 контактных лиц, из них 312 — жители Благовещенска.

Всего в Приамурье провели более 208 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом.