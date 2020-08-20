Москва, , 05:01 — REGNUM Вице-премьер России Марат Хуснуллин прошёл процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции, об этом он 20 августа написал на своей странице в Twitter.

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«Мне сделали прививку от ковида, но меры предосторожности надо всем соблюдать!», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российская вакцина против COVID-19 была создана 11 августа. Препарат получил название «Спутник V» и сейчас проходит третий этап исследований. Ожидается, что она может поступить в гражданский оборот примерно через месяц.

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