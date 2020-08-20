Якутск, , 05:01 — REGNUM В Якутии 19 августа чествовали Лилию Николаевну Коптелову — единственную участницу обороны Москвы, которая проживает в Якутске. Ветеран Великой Отечественной войны отметила 95-летие, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Лилия Коптелова родилась 19 августа 1925 года в Бугульме Татарской АССР в семье рабочих.

В 1942 году ушла добровольцем на фронт. До сентября 1943 года проходила службу в Первом особом женском запасном стрелковом полку. Прошла курсы младших командиров, получила звание младшего сержанта. В 1943 году девушку перевели в 232-е отделение запасного стрелкового полка, зачислили в учебный батальон помощником командира взвода в роту пулемётчиков.

С октября 1943 года по май 1945 года переведена в Москву в 316-й батальон противовоздушной обороны Первомайского района. Младший сержант-боец Коптелова была медсестрой в Бауманском госпитале. После закрытия госпиталя в 1945 году Лилия Николаевна перешла в рабочую роту, восстанавливала Москву.

С 1945 по 1954 год работала вагоновожатой трамвая. В Москве вышла замуж, родила дочь.

В 1954 году уехала с семьёй по комсомольской путевке в Оренбургскую область, в совхоз «Тополинский». В 1961 году перебрались в Магнитогорск. Лилия Николаевна 36 лет проработала водителем трамвая.

Сегодня юбиляр — любимая мама, заботливая бабушка двух внуков и двух правнуков. В 1990 году переехала к дочери в Якутск, состоит в клубе фронтовых подруг «Катюша», является членом Совета ветеранов Центрального округа, активно посещает все мероприятия.

Награждена медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией» и юбилейными медалями за победу в Великой Отечественной войне.

Как сообщало ИА REGNUM, ветерану Великой Отечественной войны, жителю Норильска Виктору Грекову 20 июля исполнилось 95 лет. Юбиляра телеграммой поздравил президент России Владимир Путин.

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