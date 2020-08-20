Вашингтон, , 04:41 — REGNUM Стали известны причины, по которым разработчики Halo Infinite решили перенести релиз игры. Об этом 18 августа сообщил портал известного блогера Пола Турротта.

Журналист Брэд Сэмс выяснил, что в процессе её создания возникли проблемы, связанные с тем, что студия 343 Industries вынуждена была использовать модель аутсорсинга, в том числе потому, что часть её ресурсов в какой-то момент была направлена на создание сериала по вселенной Halo для телеканала Showtime.

Из-за этого студия столкнулась с проблемами внутренней координации. По имеющейся у автора статьи информации, ситуацию усугубило то, что процессы маркетинга и разработки игры происходили «на разных планетах». В итоге возникла ситуация, когда маркетинг продвигался вперёд, в то время люди, непосредственно создававшие игру, просили не торопиться с выпуском материалов.

Кроме того, проект столкнулся с такими проблемами, как уход ключевых руководителей (Тим Лонго ушел в августе 2019 года, а Мэри Олсен — в октябре 2019-го), переход на новый «движок» и эпидемия коронавируса.

Напомним, ранее СМИ обратили внимание: 343 Industries решила отложить релиз Halo Infinite после того, как трейлер игры был показан в рамках онлайн-трансляции Xbox Games Showcase. Впоследствии многие поклонники серии обрушились с критикой на разработчиков, заявив, что уровень графики игры не оправдал их ожиданий.

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