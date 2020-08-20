Южно-Сахалинск, , 04:30 — REGNUM На Сахалине новая коронавирусная инфекция обнаружена у заместителя председателя правительства региона 58-летнего Сергея Олонцева. Об этом 20 августа сообщается в официальном Telegram-канале губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

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«Заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Петрович Олонцев находится на больничном. Диагноз — коронавирусная инфекция. Желаем ему скорейшего выздоровления. Круг контактных лиц определён, все они на изоляции до получения результатов тестов», — говорится в сообщении.

По данным оперативной рабочей группы правительства региона по состоянию на 09:00 20 августа, в Сахалинской области лечение от коронавируса проходит 1491 человек, 2320 пациентов уже выписаны. Летальных исходов от заражения коронавирусной инфекцией в Сахалинской области нет.

Как сообщало ИА REGNUM, Сахалинская область входит в тройку регионов-«антилидеров» с самым низким процентом выздоровевших. Это Ненецкий АО, замыкающий общий рейтинг территорий, — здесь всего 35% излечившихся от COVID-19, Сахалинская область (56%) и Саратовская область (63%).

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