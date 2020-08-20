Вашингтон, , 02:06 — REGNUM США практически вывели войска с территории Ирака, заявил американский президент Дональд Трамп 19 августа в ходе брифинга.

Ранее стало известно, что 20 августа глава Белого дома встретится с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня Дональд Трамп заявил, что США заканчивают эру бесконечных войн и больше не будут разрешать конфликты в других странах.

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