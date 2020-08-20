Бразилиа, , 01:15 — REGNUM Общее количество выявленных летальных исходов от осложнений, вызванных заболеванием COVID-19, в Бразилии составило 111 100, в том числе за последние сутки — 1212. Об этом сообщает бразильское министерство здравоохранения на своем сайте.

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Кроме того, за 24 часа в республике было зафиксировано 49 298 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Всего в Бразилии подтверждено 3 456 652 подобных факта.

При этом 2 615 254 человека излечились.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа власти Бразилии разрешили клинические испытания на людях потенциальной вакцины против коронавируса, разработанной фармкомпанией Janssen.

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